Александр Лукашенко сегодня посещает Минский завод колесных тягачей. Президент ознакомится с деятельностью предприятия, посетит цех сборки и испытания автомобилей, пообщается с работниками МЗКТ.
По итогам первого полугодия 2020 года ОАО "МЗКТ" получены положительные финансовые результаты. Чистая прибыль составила 4,673 млн рублей, рентабельность продаж – 7,6%. На предприятии работают более 4,2 тысячи человек. Среднемесячная заработная плата за январь – июнь – 1487 рублей.
Выпущено 313 единиц спецтехники, в том числе 157 автомобилей, 16 полуприцепов, 140 автобусов.
Фото: архив БЕЛТА
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Глава государства посещает МЗКТ
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