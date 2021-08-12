Глава государства посещает "БелВитунифарм"

Александр Лукашенко сегодня совершает рабочую поездку в Витебский район, где посещает предприятие "БелВитунифарм", являющееся высокотехнологичным специализированным производством в области ветеринарной медицины и выступившее с инициативой организации производства вакцины от коронавируса.
Президент заслушает доклады о текущей эпидемиологической ситуации, а также о ходе выполнения поручения Главы государства по разработке противовирусных вакцин всех видов. Также Александр Лукашенко проведет совещание, на котором будут рассмотрены вопросы производства белорусской вакцины.
ОАО "БелВитунифарм" (до 2011 года – УП "Витебская Биофабрика") занимает одну из лидирующих позиций на рынках Беларуси и стран СНГ. Предприятие производит более 150 наименований ветеринарных препаратов: сыворотки, вирусные и бактериальные вакцины, лекарственные средства. Поставки осуществляются в Россию, Казахстан, Узбекистан, Армению, Таджикистан, Туркменистан, Киргизию, Бахрейн, Кувейт, Египет, Турцию. Продукция предприятия соответствует всем международным стандартам.
В производственной базе ОАО "БелВитунифарм" есть современный специализированный цех по производству вакцин – как живых, так и инактивированных. Специалисты этого подразделения имеют многолетний опыт работы с живыми вирусами по полному производственному циклу, аттестованы и проходят ежегодную подготовку, в том числе за рубежом. Качество вакцин отечественного производства подтверждается ежегодными мониторингами.
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