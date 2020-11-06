Александр Лукашенко сегодня примет участие в церемонии открытия 3-й линии Минского метрополитена. Президенту доложат о совершенствовании транспортной инфраструктуры столицы и перспективах дальнейшего развития подземки.
На платформе станции "Ковальская Слобода" Глава государства перережет символическую ленточку. Также Александр Лукашенко осмотрит станции "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь".
Третья линия Минского метрополитена в перспективе соединит южные и северные районы столицы с центральной частью города. Завершение строительства второго пускового комплекса первого участка линии от станции "Аэродромная" до станции "Слуцкий гостинец" позволит обеспечить скоростной транспортной связью с другими районами города жилой микрорайон Курасовщина, а также деловой район "Минск-Мир", находящийся на территории бывшего аэропорта Минск-1. При этом в центре города будет создан транспортный треугольник пересадок, а пассажирская нагрузка на существующий пересадочный узел между первой и второй линиями снизится. Благодаря третьей линии будут более равномерно распределены пассажиропотоки.
На третьей линии большое внимание уделено комфорту и безопасности пассажиров. Так, на новых станциях будут курсировать вагоны, изготовленные на предприятии "Штадлер-Минск", с системой централизованного автоведения подвижного состава под управлением машиниста. Также в целях безопасности пассажиров на линии вдоль края платформы по всей длине установлены специальные раздвижные двери, открывающиеся и закрывающиеся синхронно с дверями подвижного состава.
Фото: БЕЛТА
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Глава государства откроет движение электропоездов на 3-й линии Минского метрополитена
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