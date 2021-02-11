Глава фермерского хозяйства: в органическом земледелии важно развивать меры стимулирования

Важно развить меры стимулирования органического земледелия, чтобы и производители, и переработчики были заинтересованы во внедрении органической технологии. Таким мнением на VI Всебелорусском народном собрании поделился глава крестьянского фермерского хозяйства «Антей-сад» Мядельского района Виктор Чеботарь:
– Система преференций и господдержки должна быть на всех этапах: дотировать нужно каждый гектар угодий, вводимых в оборот органического земледелия, и каждый килограмм произведенной и переработанной продукции. Это небольшие деньги в масштабах страны, но реальная помощь для организаций, занятых в этой сфере, так как времени на сертификацию требуется немало: 3 года в растениеводстве и до 5 – в животноводстве.
Делегат обратил внимание, что в своем выступлении Президент уделил большое внимание развитию аграрного сектора и частной инициативе на селе. Виктор Чеботарь продолжил тему:
– Все фермеры – люди государственные. Мы принимаем самое активное участие в решении единой для всех аграриев задачи – обеспечить продовольственную безопасность. В свою очередь государство не оставляет нас без помощи. Большую роль в становлении фермерских хозяйств сыграли инициированные Президентом страны программы, возможность покупки техники в лизинг. Важно сохранить этот механизм поддержки. Сегодня для фермеров, особенно молодых, лизинг должен быть упрощен и доступен.
Труд крестьян, считает фермер, не всегда приносит желаемые результаты. И дело не только в погоде и природе. Спикер считает, что не хватает земли: нужно максимальное содействие в выделении участков фермерам, в том числе молодым, тем, кто выбирает этот путь.
Также Виктор Чеботарь уделил внимание еще одной важной теме – возрождению деревень:
– Я не вижу в деревне замены тем, кто работает на одно, не говоря уже о двух ближайших поколениях вперед. Как никогда остро стоит вопрос существования малых деревень. Вспоминаю хорошую программу строительства жилья на селе, она дала толчок развитию этих территорий. Почему бы к ней не вернуться? Только кредитовать не строительство арендного жилья по типовым проектам, а дать людям привлекательный финансовый инструмент. Чтобы каждый мог открыть свое дело, построить в деревне дом для своей семьи. Вернуть молодежь в деревню сложно, но если это сделать одним из главных направлений государственной политики, то сможем возродить крестьянство в Беларуси.
Фото: БЕЛТА
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Глава фермерского хозяйства: в органическом земледелии важно развивать меры стимулирования
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