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В Еврокомиссии назвали критерии для отмены карантина в странах ЕС

В Еврокомиссии назвали три критерия для отмены карантинов в Европейском союзе.


"Первый — эпидемиологический критерий, должен подтвердить, что распространение болезни значительно снизилось за длительный период времени. Об этом может свидетельствовать, например, устойчивое сокращение числа новых случаев инфицирования и госпитализаций", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Второй критерий — достаточный потенциал системы здравоохранения (остаточный человеческий ресурс, адекватное количество больничных коек, доступ к фармацевтическим продуктам, необходимым в отделениях интенсивной терапии, для которых существует риск дефицита, восстановление запасов оборудования).

Третий критерий — достаточный потенциал системы мониторинга болезни и контактов зараженных лиц (наличие  возможностей для тестирования, отслеживания контактов и карантина), пишет ТАСС.  

4 мая ЕС организует видеоконференцию для сбора средств на борьбу с коронавирусом, и в частности на разработку вакцины.

"Нам необходимо создание вакцины. Это общемировая задача, и когда вакцина будет создана, она должна быть в равной степени доступна для всех государств мира. Чтобы поддержать эту работу, необходимо финансирование, и донорская конференция позволит заполнить недостатки финансирования в этой сфере", — заявила фон дер Ляйен.

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