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  2. Глава британского МИД потерял пост после несвоевременного отпуска

Глава британского МИД потерял пост после несвоевременного отпуска

Доминик Рааб ушел с поста главы МИД Великобритании. Ранее его раскритиковали за уход в отпуск в разгар афганского кризиса, пишет РИА Новости.


В должности Рааба сменила министр по международной торговле Элизабет Трасс. Как отметили в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, «Элизабет Трасс назначена на должность министра иностранных дел и международного развития. Она останется министром по делам женщин и равноправия».

Рааба же назначили вице-премьером, министром юстиции и лордом казначейства.

Ранее экс-глава МИД оказался под шквалом критики после того, как ушел в отпуск в разгар кризиса в Афганистане. 

Фото: pixabay.com
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