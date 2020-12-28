Глава Белстата посетила подшефный приют в рамках акции «Наши дети»

Председатель Белстата Инна Медведева посетила социально-педагогический центр Заводского района Минска в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети».



– С приютом Заводского района нас связывают уже 10 лет. Не только перед Новым годом, но и на другие праздники мы стараемся дарить внимание и поддержку детям. Также помогаем собрать их в школу. Помимо сладких подарков, мы приобрели для старших ребят зимнюю обувь и одежду, – рассказала Инна Медведева.



Белстат помогает приюту круглый год. По словам руководителя Национального статистического комитета, в этом году обеспечили потребность центра в дезинфицирующих средствах.



– Это добровольное желание каждого работника Белстата – помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, – отметила руководитель комитета.