Владислав Кадира, председатель белорусского общественного объединения украинцев «Ватра» в интервью sb.by рассказал о своем видении ситуации в нашей стране:
– Независимая и процветающая Беларусь строилась и развивалась в условиях сложнейших геополитических, экономических, общественных и глобальных вызовов. Главными приоритетами белорусского государства всегда были миролюбивая внешняя политика, национальная безопасность и благополучие народа. Хотелось бы, чтобы эти ценности страна сохранила и в будущем.
Особенно важно не утратить ту атмосферу «спагады» и взаимопонимания между представителями разных национальностей, которые проживают в Беларуси. За годы жизни в Синеокой мы, белорусские украинцы, успели почувствовать близость исторического и культурного наследия наших родственных народов. Отрадно, что и в нынешнее время в Беларуси созданы благоприятные условия для жизни и самореализации. Сегодня художественные коллективы украинской диаспоры участвуют в мероприятиях, посвященных государственным праздникам страны, а также в других событиях республиканского и местного значения, тем самым вносят значительный вклад в духовную жизнь белорусского общества.
Болью в наших сердцах отзываются трагические события в восточных регионах суверенной Украины, где гибнут люди. Мы надеемся, что Беларусь никогда не повторит этот страшный путь, успешно преодолеет все испытания мировыми кризисами и будет дальше следовать по пути мира и стабильности.
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Глава белорусского объединения украинцев: надеемся, что Беларусь будет следовать по пути мира и стабильности
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Фото: Алексей МАТЮШ