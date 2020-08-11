Глава "Белгоспищепрома": первые 10 тысяч тонн сахара скоро будут отгружены в Китай

Во время доклада Президенту речь шла о развитии сахарной, кондитерской, пивоваренной и алкогольной отраслей. Об этом журналистам рассказал председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен.
– Самый волнующий вопрос – это развитие сахарной отрасли, – отметил он. – Цена сахара на мировом рынке резко снизилась и его сегодняшняя себестоимость не может перекрыть те цены, по которым мы его продаем. Но мы работаем над тем, чтобы снизить себестоимость. На сегодняшний день мы рассматриваем себестоимость в 350 долларов за тонну сахара. В предыдущем сезоне было 500 долларов. Это позволит конкурировать на внешнем и внутреннем рынках.
Анатолий Бубен рассказал и такую новость: первые 10 тысяч тонн сахара скоро будут отгружены в Китай.
– Сахар никогда туда не отгружался. Есть и контракт на следующие 10 тысяч тонн. Как до конца года будет реализовываться сахар на экспорт, уже расписано по тоннам, – пояснил он.
Говоря о развитии кондитерской отрасли, Анатолий Бубен подчеркнул: кондитеры должны объединиться в корпорацию.
– Чтобы можно было конкурировать с международными кондитерскими корпорациями, мы должны создать и свою «силу». Президент предложил создать для начала Союз кондитеров. Буквально в ближайшее время мы это и планируем сделать. Для того, чтобы они координировали отрасль и видели рынки, – рассказал он.
По словам главы "Белгоспищепрома", обсуждали и вопросы пивоваренной отрасли. Говорили о ячмене:
– Его нам надо 120 тысяч тонн, но производится в стране всего лишь 70 тысяч тонн. Остальное закупаем по импорту. Это десятки миллионов долларов. Дано поручение, чтобы в следующем году полностью обеспечили «Белсолод» ячменем отечественного производства, – рассказал Анатолий Бубен.
Говорили во время доклада и об алкогольной отрасли:
– Все отрегулировано, квотировано, все под контролем. Производство алкоголя в нашей стране развивается планомерно. Мы видим пути развития. В первую очередь наращиваем экспорт.
Анатолий Бубен подытожил:
– Самое главное, о чем сказал Президент, – это дисциплина на местах и чтобы концерн курировал не только свои 42 предприятия, но и организации пищевой промышленности других форм собственности. Концерн должен быть для них всех направляющей, организующей и координирующей организацией, а также нести ответственность.
Фото: БЕЛТА
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Глава "Белгоспищепрома": первые 10 тысяч тонн сахара скоро будут отгружены в Китай
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