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  2. Глава Башкортостана: наши механизаторы очень любят белорусскую сельхозтехнику

Глава Башкортостана: наши механизаторы очень любят белорусскую сельхозтехнику

После встречи с Александром Лукашенко Радий Хабиров, глава Республики Башкортостана, рассказал, что во время беседы речь шла о торгово-экономическом, а также научно-техническом сотрудничестве. Радий Хабиров подчеркнул, что пандемия и связанные с этим последствия немного ударили по товарообороту:


– Александр Лукашенко предложил вернуться к допандемийным показателям нашего товарооборота.

По словам Радия Хабирова, для Башкортостана товарооборот с Беларусью находится на четвертом месте, если сравнивать со всеми странами мира, но есть и потенциал.

– Мы обсудили конкретные предложения по развитию сотрудничества в сфере сельского хозяйства, прежде всего в области сельхозмашин, которые нам очень нужны. Наши механизаторы очень любят белорусскую технику. Также шла речь о сотрудничестве в области машиностроения, в области коммунальной техники.

Глава Республики Башкортостан подчеркнул, что в целом встреча была очень теплой:

 Наши народы – братские. Нас связывает общая история. Я рассказал Президенту, что у нас живет очень дружная диаспора из Беларуси. Переселенцы более 100 лет назад приехали на эту землю в Башкирию и нашли там себе вторую родину. И до сих пор поддерживают Беларусь, сохранили с ней духовную связь. Поэтому нам есть о чем вместе говорить и что развивать.

Фото: БЕЛТА
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