Глава Башкортостана: если мы сейчас упустим время для сотрудничества, другие побегут впереди нас

Об этом по итогам встречи с Президентом Беларуси заявил журналистам Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он подчеркнул, что в нашей стране уже не в первый раз, сюда приезжал лет пять назад с семьей и от прогулки по Минску получил настоящее удовольствие:
– Минск – это уникальный красивый город, здесь уникальные и очень добрые люди, уникальная вкусная кухня.
На происходящие в последнее время события жители Башкортостана, по словам Радия Хабирова, смотрели с большой болью:
– В то же время с надеждой, что народ Беларуси выстоит. Вы пережили очень тяжелое на самом деле время. И мы душой за вас болели. Мы готовы были поддерживать. Мы не прекращали все это время отношений. Мы сотрудничали, взаимодействовали. Наши делегации приезжали к вам, ваши – к нам. Мы очень любим Беларусь, мы очень любим ваш народ, – отметил он. – Если мы сейчас упустим время для сотрудничества, другие побегут впереди нас. Поэтому было очень важно сюда приехать.
При этом глава Башкортостана подчеркнул: данный визит не носит рекламный характер, он деловой.
– Во-первых, мы не на день приехали, а на три дня. Сюда приехали не просто чиновники, а руководители предприятий: промышленных, сельскохозяйственных.
Говоря о конкретных проектах, касающихся взаимодействия Беларуси и Башкортостана, глава российского региона прежде всего выделил сборку тракторов МТЗ на базе «Башсельхозтехники»:
– Но колесных тракторов. Нам же нужны гусеничные трактора. И не десятки, а сотни. У нас 7 миллионов гектаров пашенных земель. Это огромные объемы. Поэтому сегодня мы с нашими коллегами из Министерства промышленности Беларуси будем прорабатывать вопрос о возможной их сборке на базе нашей республики. Это интересно и белорусским предприятиям.
Кроме того, глава Башкортостана рассказал и о сотрудничестве по производству беспилотной вертолетной техники. Он рассказал, что в республике на Кумертауском вертолетном заводе скоро начнут производить небольшой беспилотный вертолет БАС-200.
– Мы у себя в республике создали кластер беспилотной авиации. Он только в начальной стадии развития, но полагаю, что с учетом компетенции Беларуси у нас может получиться.
Отдельно журналисты затронули тему закупки пассажирской техники:
– Нам показался очень интересным опыт по созданию трамваев, – ответил Радий Хабиров. – Они эстетичные, очень красивые. Поэтому мы проговорили, что мы, может быть, возьмем один трамвай, разберем его на части, посмотрим и найдем точку роста. Что касается электробусов, любое сотрудничество предполагает конкуренцию. Электробусы, которые бегают сейчас по Москве, делаются в Нефтекамске. Здесь мы в некотором смысле даже являемся конкурентами. По троллейбусам хочу сказать, что предприятия Беларуси нам плечо подставят. Наше троллейбусное предприятие – старое, в какой-то момент оно прекратило существование. Сейчас наши молодые руководители восстанавливают его. И первый этап начального восстановления производства троллейбусов было как раз при поддержке белорусских предприятий. Наши предприятия работают вместе. Они должны определиться, какие комплектующие производятся здесь, какие там.
Радий Хабиров также отметил, что он пригласил Александра Лукашенко в Уфу:
– В 2024 году будет 450-летие нашей Уфы. Это мероприятие федерального масштаба. В целом, если бы Александр Григорьевич к нам приехал, мы бы его с большой радостью встретили –как очень близкого и родного человека.
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