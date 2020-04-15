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Глава Amazon разбогател за день на $ 6,4 млрд

Состояние богатейшего человека мира, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса за день увеличилось более чем на 6 млрд долларов, сообщает Forbes.


К закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник стоимость акций крупнейшего в мире онлайн-ретейлера выросла на 5,3% до рекордных 2238 долларов акцию.

Безос владеет 11,2% акций компании, его состояние таким образом увеличилось на 6,4 млрд долларов — до 138 млрд, пишет ТАСС.

Выросло состояние и экс-супруги Безоса, которая после развода стала одной из богатейших женщин мира. Ее капитал увеличился на 2,2 млрд долларов — до 44,8 млрд.

Amazon была основана Безосом в США в 1994 году, начинала компания с продажи книг и музыкальных пластинок, став крупнейшим мировым интернет-торговцем, а ее основатель является сейчас самым богатым жителем планеты.

В связи с ростом спроса в онлайне из-за пандемии коронавируса и закрытия розничных магазинов компания объявила ранее о повышении почасовой зарплаты работников. Также руководство Amazon объявило о найме дополнительно 175 тыс. сотрудников.

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Фото: РЕЙТЕР
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