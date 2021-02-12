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Ярошенко: Беларусь выстроила прочные и открытые отношения с Китаем

Беларусь выстроила прочные и открытые отношения с Китаем. Об этом сообщил глава администрации индустриального парка «Великий камень» Александр Ярошенко во время выступления на VI Всебелорусском народном собрании. 


По словам Александра Ярошенко, Китай неуклонно приближается к статусу первой экономики мира. Численность среднего класса в КНР превышает все население США и близка к общему числу жителей Евросоюза. Это делает его самым динамичным, платежеспособным и привлекательным рынком в мире.

   – Наша страна выстроила прочные и открытые отношения с новым планетарным лидером. Такой высокий уровень отношений с КНР имеют всего 4 страны в мире: Россия, Пакистан, Великобритания и Беларусь. КНР уже второй после России торговый партнер Беларуси с годовым оборотом в 5 млрд долларов. Улучшается структура экспорта с акцентом на конечные маржинальные продукты. Около 500 белорусских экспортеров уже закрепились на этом конкретном рынке. Аккредитовано более ста сельхозпредприятий. 

Глава администрации индустриального парка акцентировал внимание на том, что за счет ресурсов КНР в Беларуси уже реализовано 24 проекта почти на 4,5 млрд долларов. Продолжается работа и по другим крупным проектам. В числе самых значимых – Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, завод «БЕЛДЖИ», объекты электроэнергетики.

 По его словам, важно, что две страны планомерно реализовали переход от кредитов к прямым инвестициям. К уроню 2015 года китайские прямые инвестиции выросли почти в 2 раза. Особое место в отношениях наших стран занимает и технико-экономическая помощь – подарок китайского народа белорусам. За 15 лет ее объем превысил полмиллиарда долларов в рамках 17 проектов: построено социальное арендное жилье, студенческое общежитие, больница и другие объекты. В ближайшие три года за счет безвозмездной помощи возведут две спортивные жемчужины – национальный футбольный стадион и бассейн международного уровня. 

– Учитывая скорость и постоянные изменения, вношу предложение по комплексному пересмотру директивы Президента № 5 о развитии отношений с Китаем. По сути, это дорожная карта нашего сотрудничества. Также нам нужно ускорить заключение двухстороннего соглашения о торговле услугами и инвестициях. Его реализация позволит углубить сотрудничество в данных сферах. Железнодорожные перевозки, образование и туризм, медицинские услуги, банки и финансы станут основными драйверами роста для двух стран. 

Фото: БЕЛТА
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