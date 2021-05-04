Глава администрации Советского района Минска Сергей Хильман в преддверии Дня печати поздравил коллектив ИД «Беларусь сегодня»

Глава администрации Советского района Минска Сергей Хильман в преддверии Дня печати поздравил коллектив издательского дома «Беларусь сегодня».



– Сегодня мы четко понимаем роль и место издательского дома в информационном пространстве страны. Важно, когда холдинг занимает четкую позицию, которая объединяет все его издания, – уточнил Сергей Хильман.



Глава администрации района признается, когда газеты объединялись в холдинг, были опасения, что они станут похожи друг на друга. К счастью, этого не случилось и каждое из печатных изданий сохранило свое лицо. «СБ. Беларусь сегодня», «Рэспубліка», «Сельская газета», «Знамя юности», «Народная газета» – кажется, что это конкурирующие (в хорошем смысле слова) между собой издания. И радует, что печатные СМИ не сдают своих позиций. Более того, они осваивают новые сегменты медиарынка. Важно, что у холдинга, помимо печатных изданий, есть свое ТВ, радио и сайт. Это позволяет привлечь широкий круг не только читателей, но и слушателей, а также телезрителей. Это очень значимо, особенно сегодня, когда нужно отстаивать позицию государства, страны и позицию независимости. Ведь независимость страны куется в комбайне, за станком, за компьютером – там, где человек прикладывает труд, где приумножает богатства страны и свое личное богатство.



Также Сергей Хильман вручил награды администрации Советского района. Почетной грамотой за плодотворное многолетнее сотрудничество, активную журналистскую работу по освещению социально-экономического и культурного развития Советского района Минска награжден коллектив учреждения Администрации Президента Республики Беларусь «Издательский дом «Беларусь сегодня». Некоторые сотрудники издательского дома также получили Почетные грамоты, грамоты и благодарности. Среди награжденных – журналисты Людмила Гладкая, Максим Осипов, Олег Усачев.



– С праздником, дорогие друзья и коллеги. Позвольте пожелать здоровья, творческих успехов, а вашим семьям, родным и близким – комфорта, а также чтобы они чувствовали, что вы вместе с ними. Здоровья, процветания и удачи, – подытожил глава администрации Советского района.