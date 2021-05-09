Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко перед началом торжественной церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 76-й годовщины Великой Победы прокомментировал подписанный сегодня Александром Лукашенко Декрет № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя»:
– Этот декрет гарантирует стабильность, мир и согласие.
Что касается дня Великой Победы, по мнению Игоря Сергеенко, это самый светлый праздник:
– Праздник памяти, праздник трагичный, но вместе с тем и жизнеутверждающий. Сегодня мы чтим ветеранов, вспоминаем тех, кто прошел дорогами войны, кто погиб, защищая нашу Родину, умер от ран в послевоенные годы. Мы равняемся на этих людей, мы выросли на их подвигах. Война, к сожалению, вошла бедой в каждую белорусскую семью. Но наш народ выстоял в той войне, показав примеры стойкости, героизма и на фронте, и в тылу.
Игорь Сергеенко убежден, что сегодняшняя задача – доносить молодежи эту историю простым, понятным языком:
– Тем людям, которые будут чтить и продолжать традиции в будущем.
Фото из архива БЕЛТА
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Глава Администрации Президента – о Декрете № 2: гарантирует стабильность, мир и согласие
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