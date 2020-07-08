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  2. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко провел выездной прием граждан в Шарковщинском районе

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко провел выездной прием граждан в Шарковщинском районе

Вопросы, с которыми многие как к инстанции последней надежды пришли к Главе Администрации, были самыми разноплановыми – от поддержки бизнеса и земельных споров до ремонта дорог и помощи в реконструкции жилья. 

С нестандартной ситуацией столкнулась жительница агрогородка Лужки Ирина Будник. Она мечтает о водопроводе в частном доме, но потянуть работы без льготного кредита по Указу № 75 не сможет. Дело осложняется тем, что взять такой кредит она хочет повторно, что законом не предусмотрено.

О более широкой поддержке – из инновационного фонда  говорит предприниматель Анатолий Садовский из этого же агрогородка. Он собирается открыть домостроительный комбинат, создать рабочие места. Приобрел здание, готов вложить немалые средства, но дополнительная поддержка рублем будет очень кстати.

Сразу несколько жителей Шарковщины пожаловались на пенсионера из горпоселка, который занимал у них валюту и до сих пор не вернул. Решение суда, по которому должник будет ежемесячно возвращать минимальные суммы, людей не устраивает. Знал человека не один год, сетует Александр Владимиров:

 Не мог подумать, что так все обернется. Не вдаваясь в подробности, скажу, что деньги у пенсионера точно есть, а вот желания отдавать – нет. Среди потерпевших от его мошеннических действий не только жители Шарковщины. К сожалению, понимаем, что своих кровных мы, скорее всего, уже не увидим, но есть надежда наконец распутать этот клубок и заставить обманщика ответить.

Игорь Сергеенко заверил людей: соответствующее поручение будет дано областной прокуратуре, которой предстоит тщательно изучить все материалы дела.

Житель деревни Столица Сергей Ходаненок, прежде чем озвучить свои вопросы, передал Главе Администрации большой привет от всей Столицы – малой родины Игоря Сергеенко. Что же волнует его земляка? Во-первых, ремонт участка дороги Германовичи – Премяны протяженностью более двух километров. А во-вторых, появление возможности подключить электрический котел для отопления и горячего водоснабжения. Пока технической мощности местных электросетей для этого не хватает. Тема актуальна для многих его соседей, уверяет сельчанин. Прямо на месте руководству Шарковщинского РЭС поставлена задача разобраться в ситуации. Самому заявителю для ускорения процесса и положительного итога рекомендуют заручиться письменным согласием соседей со схожей историей.

Подводя итоги приема, Игорь Сергеенко напомнил, что недавно Глава государства подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения:

 В этом документе нашли отражение фактически все сферы жизни и конкретные позиции, касающиеся отдельных регионов. И сегодняшнее мероприятие еще раз дало возможность увидеть, почувствовать, насколько необходимо было данное распоряжение. Вопросы людей будут взяты на контроль, досконально изучены, разобраться в них нужно по совести и закону.

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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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