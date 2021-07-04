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  2. Глава администрации Фрунзенского района Минска Сергей Шкруднев: наш менталитет, история, доказывают, что мы страну не отдадим

Глава администрации Фрунзенского района Минска Сергей Шкруднев: наш менталитет, история, доказывают, что мы страну не отдадим

Более 250 велосипедистов приняли участие в велопробеге «Ценим прошлое. Верим в настоящее. Идем в будущее вместе» во Фрунзенском районе Минска.  Старт был дан возле Дома Культуры на улице Матусевича. 

- Участие в сегодняшнем мероприятии принимают представители школ и детских садов, организаций и предприятий, наша молодежь. Мы хотим сделать этот велопробег ежегодным. В нашем районе много велосипедистов, поэтому желающих поучаствовать в таком мероприятии долго искать не пришлось, - рассказала Виктория Гринкевич, директор физкультурно-спортивного центра Фрунзенского района.

Во главе колонны с большим белорусским флагом – Серафима Татур, преподаватель физической культуры средней школы №41:

- Сегодня очень значимый, торжественный праздник. И мы посчитали, что было бы символично принять участие от нашего района в этом велопробеге. Потому что спорт – это движение, это жизнь. И этот праздник так же про жизнь и будущее.  

Финишировали участники пробега в парке имени Уго Чавеса, где каждому досталась памятная медаль. К моменту приезда велосипедистов там уже развернулась концертная программа, начали свою работу интерактивные зрелищно-игровые площадки и выставка военной техники, открыл свои двери музей «Океанариум». У входа в парк развернулся стенд Департамента охраны, где все желающие не только смогли задать свои вопросы представителям милиции, но и сфотографироваться  со служебной овчаркой, которая с особым усердием становилась по команде «Смирно!» на задние лапы.

Игорь Песотский, начальник отделения Фрунзенского отдела департамента охраны Минска, поделился своими размышлениями о смысле праздника Дня независимости:

- Наша страна сегодня независима. И мы все делаем, чтобы она такой оставалась. Ведь не зря наши деды и прадеды заработали ее для нас потом и кровью. И мы не должны ее потерять, чтобы не было стыдно перед нашими предками и нашими детьми.

В парке имени Уго Чавеса 3 июля скучно не было никому. Взрослые с интересом рассматривали военную технику и задавали вопросы военнослужащим, подпевали творческим коллективам, которые выступали не только на сцене, но и камерно, сидя в кругу на лавочке, исполняли знаменитые костровые песни под гитару. А дети с удовольствием делали аквагрим, фотографировались в фотозонах, прыгали и скакали на спортивных мероприятиях, уплетали за обе щеки солдатскую кашу и участвовали в мастер-классах.

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска, уверен, что этот праздник мы должны отмечать всегда с размахом.

- Но главное  - то, что мы несем в душе. Ведь это праздник, которым мы должны гордиться. И он случился благодаря людям, которые своими подвигами привели нас к тому, что мы сегодня имеем. 

Шкруднев уверен, что неудачные потуги иностранных государств заставить нас плясать под их дудку ни к чему не приведут:

- Такое поведение демонстрирует их слабость. Потому что страна сегодня едина. Наш менталитет, история, доказывают, что мы страну не отдадим. Они нам просто завидуют, ведь Беларусь богата своими людьми, которые сегодня ни под каким предлогом не сдадутся. 
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