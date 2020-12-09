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  2. Глава ЕАБР Николай Подгузов: банк строит на Беларусь большие планы

Глава ЕАБР Николай Подгузов: банк строит на Беларусь большие планы

Об этом в интервью корреспонденту sb.by рассказал председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов, с которым сегодня в Минске провел встречу первый заместитель Премьер-министра Николай Снопков. По словам Николая Подгузова, в последние годы банк существенно увеличил текущий инвестиционный портфель в Беларуси:


– С января 2019-го по ноябрь 2020 -го заключено 10 кредитных соглашений на общую сумму почти 640 млн долларов. Основные кредиты – это Беларуськалий с лимитом в 400 млн долларов и БелАЗ с лимитом в 100 млн долларов, Минскэнерго с лимитом в 40 млн евро. На 1 декабря доля Республики Беларусь в текущем инвестиционном портфеле ЕАБР составляет 988,9 млн долларов. За два года доля Беларуси в текущем инвестиционном портфеле увеличилась с 9,2% в декабре 2018 года до 25,3% в декабре текущего года, то есть в 2,75 раза.

До конца года банком планируется заключение кредитного соглашения с Минскэнерго на сумму более 100 млн евро. Тогда текущий инвестиционный портфель ЕАБР в Беларуси превысит 1 млрд долларов.

– Здесь очень важный момент в том, что по итогам подписания кредитного соглашения мы достигнем верхнего значения «странового лимита» для Беларуси. Банк не возражает и готов продолжать кредитовать белорусские проекты. Однако изменение лимитов – это компетенция правительств государств – участников банка, Совета банка, – заявил глава ЕАБР.

Во исполнение решения Совета ЕАБР в 2021 году ЕАБР приступает к разработке новой стратегии. Концептуально она сохранит все основные цели, задачи и направления действующей стратегии. Однако будет усилена и дополнена положениями об организации финансирования проектов с более углубленной интеграцией и коопераций между странами, а также направлена на решение задач по цифровизации экономик государств – участников банка.

– Банк строит на Беларусь большие планы. Мы намерены продолжать кредитовать предприятия не только в традиционных для нас секторах экономики (энергетика, машиностроение, металлургия, добыча природных ископаемых, финансовый (банковский) сектор), но и активно вовлечь в орбиту своих интересов сферу здравоохранения, содействие решению вопросов, связанных с пандемией, а также IT-индустрии, – резюмировал Николай Подгузов.

По мнению аналитиков ЕАБР, текущем году экономика Беларуси продемонстрирует гораздо меньший спад, что преимущественно связано с более мягкими мерами социальной изоляции в Беларуси.  

– Мы прогнозируем сокращение ВВП на 1,5%. Однако в следующем году экономика Беларуси может столкнуться со стагнацией. Основная причина – ослабление инвестиционной активности. Полное восстановление предкризисного объема ВВП ожидается в первой половине 2023 года. В краткосрочной перспективе более быстрому росту белорусской экономики может поспособствовать восстановление спроса в странах – основных торговых партнерах. 
 
Полную версию интервью читайте в одном из ближайших выпусков газеты "Рэспубліка".

Фото: БЕЛТА
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