ГКСЭ: в Беларуси нет крупных кустарных лабораторий по изготовлению наркотиков

Об этом рассказали представители УГКСЭ по Минску Ольга Вергун и Ирина Костюкевич в эфире программы «Актуальный микрофон» на Первом национальном канале Белорусского радио.
Старший эксперт управления специальных экспертиз Ирина Костюкевич рассказала, что на экспертизу попадают наркотики и синтетического, и растительного происхождения. По ее словам, 50 на 50.
– Поясню, что к синтетическим относятся альфа-PVP, мефедрон. Они являются психостимуляторами. К растительным – те, которые изготовлены из каннабиса, – сказала она.
Во время эфира поступил вопрос от радиослушателей о том, каким образом запрещенные вещества попадают в Беларусь: из-за границы или изготавливаются на территории страны кустарным способом?
– Крупных химических кустарных лабораторий в стране не существует. Органы правопорядка все это тщательно отслеживают. Если кто-то дома на кухне что-то изготавливает, то это иногда бывает отследить проблематично. Все кустарно изготовленные вещества появляются на рынке, как только перекрываются транзитные пути. Но при кустарном изготовлении очень много побочных эффектов, в организм наркопотребителя попадает очень много химикатов. Возможен смертельный исход, – пояснила государственный медицинский судебный эксперт Ольга Вергун.