ГКСЭ: в Беларуси нет крупных кустарных лабораторий по изготовлению наркотиков

Старший эксперт управления специальных экспертиз Ирина Костюкевич рассказала, что на экспертизу попадают наркотики и синтетического, и растительного происхождения. По ее словам, 50 на 50.– сказала она.Во время эфира поступил вопрос от радиослушателей о том, каким образом запрещенные вещества попадают в Беларусь: из-за границы или изготавливаются на территории страны кустарным способом?– пояснила государственный медицинский судебный эксперт Ольга Вергун.