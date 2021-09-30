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  2. ГКСЭ: в Беларуси нет крупных кустарных лабораторий по изготовлению наркотиков

ГКСЭ: в Беларуси нет крупных кустарных лабораторий по изготовлению наркотиков

Об этом рассказали представители УГКСЭ по Минску Ольга Вергун и Ирина Костюкевич в эфире программы «Актуальный микрофон» на Первом национальном канале Белорусского радио. 


Старший эксперт управления специальных экспертиз Ирина Костюкевич рассказала, что на экспертизу попадают наркотики и синтетического, и растительного происхождения. По ее словам, 50 на 50. 

– Поясню, что к синтетическим относятся альфа-PVP, мефедрон. Они являются психостимуляторами. К растительным – те, которые изготовлены из каннабиса, – сказала она. 

Во время эфира поступил вопрос от радиослушателей о том, каким образом запрещенные вещества попадают в Беларусь: из-за границы или изготавливаются на территории страны кустарным способом? 

– Крупных химических кустарных лабораторий в стране не существует. Органы правопорядка все это тщательно отслеживают. Если кто-то дома на кухне что-то изготавливает, то это иногда бывает отследить проблематично. Все кустарно изготовленные вещества появляются на рынке, как только перекрываются транзитные пути. Но при кустарном изготовлении очень много побочных эффектов, в организм наркопотребителя попадает очень много химикатов. Возможен смертельный исход, – пояснила государственный медицинский судебный эксперт Ольга Вергун. 
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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