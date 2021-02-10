ГКНТ наградил грамотой корреспондента нашего издательского дома

Специальный корреспондент газеты «Рэспубліка» ИД «Беларусь сегодня» Вероника Малыщиц награждена грамотой Государственного комитета по науке и технологиям.
Грамота выдана за большой личный вклад в информационное освещение деятельности ГКНТ, создание цикла публикаций об импортозамещающей продукции предприятий в системе ГКНТ (рубрика «Импортозамещение»), публикаций о белорусских изобретателях, публикаций о деятельности Белорусского инновационного фонда, за интерес к теме интеллектуальной собственности, популяризацию идей научно-технического и инновационного развития Республики Беларусь и в связи с Днем белорусской науки.
Председатель ГКНТ Александр Шумилин лично вручил грамоту и отметил:
– У нашей прессы тоже был напряженный год. Тем не менее она активно освещала результаты нашей деятельности, делала репортажи. Об этом говорит и Глава государства. Важно показывать людям, что сделано в нашей стране. А сделано многое.
Фото: БЕЛТА
Вероника Черняховская
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