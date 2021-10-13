Гинцбург: ревакцинация "Спутником Лайт" продлевает иммунитет к COVID-19 минимум на полгода

Ревакцинация однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" спустя полгода продлевает иммунитет к коронавирусу на 6–7 месяцев. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу центра имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.
– Дополнительное бустирование вторым компонентом препарата "Спутник V" существенно увеличивает уровень протективных антител. А в диапазоне от 300 до 500 bounding antibody units (BAU) здесь достаточно бустирования только "Спутником Лайт". Этот диапазон наиболее часто встречается после шести месяцев использования вакцины "Спутник V", поэтому использование "Спутника Лайт" через шесть месяцев для такой категории привитых является перспективным и эффективным способом продления иммунитета еще, по крайней мере, на шесть-семь месяцев, – пояснил он.
Специалист добавил, что такой вывод сделан по результатам анализа данных более четырех тысяч вакцинированных москвичей.
По данным центра, эффективность вакцины "Спутник Лайт" против преобладающего в России дельта-штамма равна 70%. Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что на этот штамм приходится 97% заражений COVID-19.
Фото: ria.ru