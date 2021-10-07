Гинцбург: испытания единой вакцины от COVID-19 и гриппа начнутся в конце 2022 года

В основе технологической платформы нового препарата – гибридная вакцина против ротавирусов. Параллельно эксперты работают над созданием препарата, эффективного против различных вариантов коронавируса.– пояснил специалист.По информации издания, помимо центра им. Н.Ф. Гамалеи единые вакцины против COVID-19 и гриппа разрабатывают и другие российские научные центры. В ноябре 2020 года Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" начал исследования своей вакцины на лабораторных животных.