SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.88
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Гинцбург: испытания единой вакцины от COVID-19 и гриппа начнутся в конце 2022 года

Гинцбург: испытания единой вакцины от COVID-19 и гриппа начнутся в конце 2022 года

Клинические испытания единой вакцины против коронавируса и гриппа начнутся в конце следующего года. Об этом заявил директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает газета "Известия".


В основе технологической платформы нового препарата – гибридная вакцина против ротавирусов. Параллельно эксперты работают над созданием препарата, эффективного против различных вариантов коронавируса.

– Технологическая платформа для этого уже создана, но клинические испытания еще не начались. Если все пойдет по плану и технология сработает, мы сможем совместить в одной вакцине одновременно антигены гемагглютинина гриппа и, соответственно, S-белков коронавируса. Клинические испытания планируем начать в конце 2022-го, – пояснил специалист. 

По информации издания, помимо центра им. Н.Ф. Гамалеи единые вакцины против COVID-19 и гриппа разрабатывают и другие российские научные центры. В ноябре 2020 года Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" начал исследования своей вакцины на лабораторных животных.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей БИБИКОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы