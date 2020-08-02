Гимназию-колледж при Академии музыки реконструировали в столице

После ремонта в здании появился просторный концертный зал, специализированные хоровые классы и звукозаписывающая студия, пишет Минск-Новости.

Торжественное открытие исторической части здания Республиканской гимназии-колледжа при БГАМ пройдет 2 августа.

После реконструкции в здании появился просторный концертный зал, специализированные хоровые классы и звукозаписывающая студия. В школу также закупили новые рояли и пианино.

Как отметили в минской администрации, в церемонии открытия гимназии-колледжа примут участие министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь и председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.