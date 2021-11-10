Гигин: за «цветными революциями» всегда стоит кризис национальных государств

Цветные революции приводят к смене элит в чьих-либо интересах, и всегда за этим стоит кризис национальных государств. Об этом на круглом столе в редакции газеты «СБ. Беларусь сегодня», посвященном началу совместного с аналитическим центром ЕСООМ международного аналитического проекта «Привкус цветных революций», заявил председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание», кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин.

По словам политолога, любой революционный процесс может быть как завершенным, так и нет. И это зависит от прочности и стойкости политического режима в той или иной стране. Анализируя события 2020 года, эксперт подчеркнул:

- В Беларуси главная причина провала такой попытки - узкая социальная база протеста. Несмотря на то что протест казался массовым, в реальности это было восстание среднего городского класса. Ни рабочих, ни крестьян, ни по большому счету молодежь и студентов увлечь не удалось. Так что многое зависит от политического режима и его умения реагировать на запросы общества. И умения противопоставлять цветным технологиям собственные контртехнологии.

Вадим Гигин пояснил:

- Скажем, на Кубе, где попытка цветной революции имела место дважды, имеется высокий запас революционаризма - этакой революционной харизмы, которая выплеснулась в середине ХХ века и до сих пор увлекает всю Латинскую Америку. Харизма Фиделя Кастро и его наследников гораздо выше попыток дестабилизации обстановки. Практически тот же эффект мы имеем в Беларуси: харизма Александра Лукашенко и определенный, весьма своеобразный, но тем не менее революционаризм середины 90-х оказался гораздо выше, чем у его противников.

Полный текст круглого стола будет опубликован в газете «СБ. Беларусь сегодня» и на портале sb.by в четверг, 11 ноября.

