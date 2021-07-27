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  2. Гигин: за геноцид, совершенный в той или иной форме и в любое время, человек может преследоваться по всей планете спустя десятилетия

Гигин: за геноцид, совершенный в той или иной форме и в любое время, человек может преследоваться по всей планете спустя десятилетия

Накануне Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил о подтверждении того факта, что бело-красно-белая символика использовалась во время Великой Отечественной войны карательными батальонами как обязательный элемент униформы. Он также сообщил: установлено более 400 живых свидетелей геноцида белорусов в годы ВОВ. Эту информацию прокомментировал сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» декан ФФСН БГУ, политолог, историк и публицист Вадим Гигин.


- Мы давно об этом говорили с ректором Академии управления Вячеславом Даниловичем, председателем Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорем Марзалюком. С этими фактами нужно знакомить общество. Есть достаточно доказательств того, что коллаборационисты использовали эти символы. Сейчас многие бчб-сторонники просят показать доказательства того, что они [каратели] шли под этим знаменем. Флаг может не везде развивался, но они под ним присягали, он висел в штаб-квартирах. И этому есть достаточно доказательств, - подчеркнул политолог.

Комментируя тот факт, что установлено более 400 эсэсовцев, проживающих в разных странах, Вадим Гигин отметил:

- За геноцид, совершенный в той или иной форме и в любое время, человек может преследоваться по всей планете спустя десятилетия. Эти решения вынесены международными уголовными инстанциями. Мы призываем к тому, чтобы подтолкнуть правосудие других стран оказывать содействие. Неоднократно с историками и работниками музеев мы сходились во мнении, что не все факты геноцида установлены. Казалось бы, в послевоенное время работала комиссия по развитию преступлений оккупационного режима, Комитет госбезопасности БССР, но информация продолжает всплывать, - сказал он.  


- Момент истины наступит для тех стран, куда будут направлены запросы белорусской стороны. Те люди, которые еще не понесли наказание, должны ответить за свои преступления, - заключил публицист.

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Фото: Михалевич Диана
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