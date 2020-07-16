Явка на президентских выборах 9 августа будет высокой. На это, в частности, указывают данные последних социологических исследований и тот интерес, который проявляет общество к нынешней избирательной кампании. На это обратил внимание декан факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.
Фото: ОНТ
– Тот накал, который мы сейчас видим (полемика, дискуссии в интернете), говорит о том, что обществу предстоящие президентские выборы интересны, – подчеркнул политический аналитик. – И исходя из тех данных, которые мы имеем, я думаю, что, несмотря на летний период, явка будет 80–90%, ближе к 90%. Есть такое понятие как нуклеарный электорат – это те люди, которые всегда голосовали за одного политика. И, кстати, протестные акции и та информационная кампания, которая развернулась сейчас в интернете, могут привести к мобилизации электората Александра Лукашенко.
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Гигин: явка на президентских выборах будет высокой
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