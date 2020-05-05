Гигин: во время пандемии белорусы показали силу гражданского общества

Во время пандемии белорусы показали силу гражданского общества. Такое мнение в эфире телеканала ОНТ выразил декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин.



— Важно сказать о политических системах. Белорусы фактически показали силу гражданского общества. Раньше нас обвиняли в диктатуре, а сейчас, наоборот, в слабой власти. Одни и те же люди, одни и те же источники информации, одни и те же политические силы буквально полгода назад говорили о диктаторском политическом режиме, а сейчас о том, что люди делают, что хотят. Но это и хорошо. Это и есть взаимодействие власти и общества.



Эксперт отметил, что важно доносить информацию, но не стоит обманываться.



— Все известные истории пандемии сопровождались многолетним экономическим кризисом и приводили к серьезным социальным волнениям, которые были следствием ограничительных мер. Когда государство вводит ограничительные меры, оно должно думать о рабочих местах, о компенсации, о товарообороте, как открывать внешние границы. Смотрите, какой удар нанесен по ЕврАзЭС. Ситуация очень непростая, — подчеркнул Вадим Гигин.