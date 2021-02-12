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  2. Гигин: ВНС выступит инструментом обеспечения мирной эволюции власти без революционных всплесков

Гигин: ВНС выступит инструментом обеспечения мирной эволюции власти без революционных всплесков

Подводя итоги первого дня Всебелорусского народного собрания в эфире «Альфа Радио», политолог Вадим Гигин рассказал, каким статусом может обладать ВНС.


По словам эксперта, существовало два предложения, касаемых статуса ВНС, от которых в конечном счете отказались. Предполагалось, что Всебелорусское народное собрание может стать неким надпарламентом.

– В Советском Союзе был такой орган, о котором упоминал Президент, Съезд народных депутатов, состоявшийся в 1989 году. Потом он из себя формировал Верховный Совет СССР, – рассказал Вадим Гигин.

Политолог отметил, что ВНС могло быть похоже на Съезд народных депутатов с полноценными выборами. Однако от идеи отказались. После, по словам специалиста, планировалось превратить ВНС во что-то вроде общенародного фронта. Но и эта мысль не нашла поддержки.

– ВНС проходит в достаточно традиционной форме, но с перспективой трансформации. Президент обозначил, что это за превращение. ВНС может стать площадкой с серьезными конституционными полномочиями и гарантией преемственности власти. Будут выборы, полноценные, открытые, свободные и демократические. Но вдруг, как говорил Президент, на этих выборах победят противники нынешнего политического режима. Как предотвратить сведение счетов? Как не допустить развала того хорошего, что было в нашей стране? Для этого и понадобится Всебелорусское народное собрание, у которого будут определенные конституционные полномочия, – резюмировал Вадим Гигин.
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Фото: Алексей МАТЮШ
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