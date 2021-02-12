Гигин: ВНС выступит инструментом обеспечения мирной эволюции власти без революционных всплесков

По словам эксперта, существовало два предложения, касаемых статуса ВНС, от которых в конечном счете отказались. Предполагалось, что Всебелорусское народное собрание может стать неким надпарламентом., – рассказал Вадим Гигин.Политолог отметил, что ВНС могло быть похоже на Съезд народных депутатов с полноценными выборами. Однако от идеи отказались. После, по словам специалиста, планировалось превратить ВНС во что-то вроде общенародного фронта. Но и эта мысль не нашла поддержки.– резюмировал Вадим Гигин.