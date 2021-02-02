Гигин: ВНС – это не двухдневный форум, а процесс широкого общественного обсуждения будущего Беларуси

Характеризуя ВНС, эксперт назвал его «значимым событием, о котором сейчас говорят все в Беларуси». Гигин отметил: кто-то из наших соотечественников поддерживает ВНС, кто-то критикует, люди выдвигают делегатов и направляют обращения. Все это свидетельствует об интересе белорусов к данному событию.
– Когда ВНС завершится, делегаты вернутся в свои коллективы. Люди у них спросят: «А что вы там делали? Какие идеи вы выдвигали? Согласны ли вы с тем, что там было принято?» Нужно уметь отвечать на эти вопросы, – сказал Гигин.
В ток-шоу «Будни» обсуждаются актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.
Гигин: молодежь настроена патриотично, с пониманием своего гражданского долга
Гигин: в мире происходит геополитическая революция