Гигин: ВНС – это не двухдневный форум, а процесс широкого общественного обсуждения будущего Беларуси

Характеризуя ВНС, эксперт назвал его «значимым событием, о котором сейчас говорят все в Беларуси». Гигин отметил: кто-то из наших соотечественников поддерживает ВНС, кто-то критикует, люди выдвигают делегатов и направляют обращения. Все это свидетельствует об интересе белорусов к данному событию.









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При этом декан ФФСН БГУ подчеркнул, что ВНС – этоДлиться этот процесс, по словам Гигина, будет не два дня (11 и 12 февраля), а намного дольше. Здесь имеется в виду проведение диалоговых площадок, региональных собраний депутатов. Но главное, по мнению эксперта, это период, который начнется после 12 февраля.сказал Гигин.В ток-шоу «Будни» обсуждаются актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.