Гигин: Варшава и Вильнюс совершают преступления против человечности, мы должны донести миру правду

Так относясь к беженцам, режимы в Польше и Литве совершают преступления против человечности, мир должен узнать правду. Об этом в ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание», кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин.
– Качиньский провоцирует в Восточной Европе малую войну, – сказал эксперт. – Я глубоко убежден в том, что Качиньский, Дуда, Моравецкий готовы пойти на любое военное преступление, любую военную провокацию, чтобы продлить срок своего пребывания у власти. Причем я убежден, что эти люди не из тех, кто, знаете, просто наслаждаются властью. Они еще не до конца реализовали свою идеологическую программу. Они в Польше выстраивают режим, который польские политологи называют режимом нового авторитаризма. Там есть президент, премьер-министр, и все знают, что реально страной управляет лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Это что, демократия, когда есть серый кардинал, который манипулирует высшими постами в государстве и вытворяет все, что хочет? Вспомните, как в прошлом году разгонялись многотысячные мирные манифестации, которые собирались на площадях и улицах польских городов. И это в то время, когда поляки обвиняли Беларусь.
– Миграционный кризис, который тянется с лета этого года на наших границах, прежде всего с Литвой и Польшей, – яркий пример преступлений против человечности, которые совершают два государства, входящие в состав Евросоюза. Это основания. Надо задуматься над тем, какие организации привлечь для того, чтобы мы составили белую книгу преступлений. Не хочу употреблять слово геноцид. Но это точно преступления против человечности, которые совершают режимы в Вильнюсе и Варшаве. Мир об этом должен знать, мы должны донести миру правду о том, что творится на границах, – подытожил эксперт.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.