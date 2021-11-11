Гигин: Варшава и Вильнюс совершают преступления против человечности, мы должны донести миру правду

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– сказал эксперт. –, – подытожил эксперт.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.