Гигин: в Западной Европе откровенно смеются над геополитическими претензиями Польши

Таким мнением политолог Вадим Гигин поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
В эфире сегодняшней программы обсуждали новость о том, что конституционный суд (КС) Польши признал национальное право на территории страны более важным, чем общеевропейское.
– Здесь проблема гораздо глубже, чем спор о законах, – считает Вадим Гигин. – При режиме партии «Право и справедливость» в Польше установился режим нового авторитаризма. Эта система не устраивает многих в Европе, потому что поляки посмели заявлять о какой-то самобытности в условиях унифицированного Европейского союза. Ведь на Польшу и другие страны Восточной Европы (аналогичные процессы идут в Венгрии) смотрят как на Европу второго сорта. И поэтому «старых» европейцев (имеются в виду государства наподобие Франции, Германии. – Прим. ред.) возмущает даже не принцип того, что поляки нарушают демократию, а то, что они вообще посмели иметь свое мнение.
Эксперт добавил: «В Европе думали, что несут некие идеи свободы и справедливости, как они это представляют, и те должны быть унифицированы. А тут что-то поляки заявляют. Да кто они? В Париже, Берлине, Лондоне, Брюсселе откровенно смеются над геополитическими претензиями Польши, считают их не вполне адекватными».
Политолог полагает, что конфликт между Восточной и Западной Европой неизбежен. «Это конфликт ценностный, экономический, миграционный. Ведь Восточная Европа не готова брать на себя бремя миграции, сейчас мы это увидели еще более отчетливо», – развил мысль он.
Вадим Гигин подытожил: «Никакой единой Европы нет. Спор о том, Европа проходит от Атлантики до границ Беларуси или все-таки от Атлантики до Урала, бессмыслен. Потому что никакой единой европейской цивилизации не существует».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.