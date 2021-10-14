Гигин: в Западной Европе откровенно смеются над геополитическими претензиями Польши

В эфире сегодняшней программы обсуждали новость о том, что конституционный суд (КС) Польши признал национальное право на территории страны более важным, чем общеевропейское.– считает Вадим Гигин. –Эксперт добавил:Политолог полагает, что конфликт между Восточной и Западной Европой неизбежен.развил мысль он.Вадим Гигин подытожил:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.