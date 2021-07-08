Гигин: в Украине создана система парафашистского государства

Сегодняшняя программа началась с обсуждения нападения на белорусов в Украине, которое произошло вчера в Киеве. Напомним, члены белорусской диаспоры 7 июля проводили санкционированный митинг у посольства Беларуси в Украине. На них, как отметили в белорусской дипмиссии, «радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение, в результате которого ряд лиц, в том числе представители Национальной гвардии Министерства внутренних дел Украины, получили телесные повреждения различной степени тяжести». Посольство Беларуси в Украине направило ноту в адрес МИД Украины с выражением серьезной обеспокоенности ситуацией, вызванной недостаточными мерами, которые украинская сторона принимает для обеспечения безопасности белорусского диппредставительства в Киеве.
Ведущий «Будней» Вадим Шепет, комментируя это происшествие, поинтересовался у эксперта, чем оно было обусловлено. «Что происходит? Это ненависть к Беларуси или заказная история?» – спросил журналист.
– Это может быть все одновременно, – ответил Вадим Гигин.
Спикер связал произошедшее с идеологией:
– В Украине создана система парафашистского государства. Что это значит? Правящие круги Украины фашистами в классическом стиле не являются, какие бы ярлыки [на них] ни навешивали. Они скорее дезидеологизированы во многом. Но для удержания власти и подавления недовольных используют многочисленные группировки фашистского толка. Те тоже разные: есть необандеровские, неонацистские, уличные группировки, близкие к фанатским. [Власти Украины] весь этот конгломерат перемешивают.
Вадим Гигин добавил, что «ключевая форма деятельности этих организаций – бандитские нападения, потому что для фашизма, как для идеологии, характерно уличное насилие. Подавление на улице своих противников, нападения из-за угла, тайные убийства, похищения, издевательства над противниками – это родимое пятно фашизма со времени его зарождения в начале ХХ века».
– Беларусь сейчас в регионе выступает как страна, позиционирующая себя антифашистской. Государство, которое провозгласило своей идеологией неприятие любых форм нацизма, неонацизма и так далее. Конечно, в этом смысле Беларусь и Президент Александр Лукашенко для неофашистских группировок в Украине – главный враг. Это нужно понимать. Любые формы солидарности [с действующей властью Беларуси] подавляются таким образом, [как 7 июля у посольства], – подчеркнул гость «Будней».
Он отметил, что реакция официальных властей Украины на произошедшее была «практически никакая», а Европы – просто «никакая».
– В Украине уже не первый раз подавляется публичное проявление несогласия с позицией официальных властей в жесточайших формах какими-то незаконными формированиями с применением в том числе оружия. Реакция Евросоюза [на это] никакая. Наоборот, он поощряет, заявляет – это движение Украины к европейским ценностям. Что еще раз говорит о следующем: знамя демократии, которое несет коллективный Запад, прострелено во многих местах. Причем выстрелы эти сделали сами представители Запада своей лицемерной политикой, – подытожил Вадим Гигин.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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