Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.02
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гигин: в Украине создана система парафашистского государства

Гигин: в Украине создана система парафашистского государства

Об этом политолог Вадим Гигин заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


Сегодняшняя программа началась с обсуждения нападения на белорусов в Украине, которое произошло вчера в Киеве. Напомним, члены белорусской диаспоры 7 июля проводили санкционированный митинг у посольства Беларуси в Украине. На них, как отметили в белорусской дипмиссии, «радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение, в результате которого ряд лиц, в том числе представители Национальной гвардии Министерства внутренних дел Украины, получили телесные повреждения различной степени тяжести». Посольство Беларуси в Украине направило ноту в адрес МИД Украины с выражением серьезной обеспокоенности ситуацией, вызванной недостаточными мерами, которые украинская сторона принимает для обеспечения безопасности белорусского диппредставительства в Киеве. 

Ведущий «Будней» Вадим Шепет, комментируя это происшествие, поинтересовался у эксперта, чем оно было обусловлено. «Что происходит? Это ненависть к Беларуси или заказная история?» – спросил журналист.


– Это может быть все одновременно, – ответил Вадим Гигин.

Спикер связал произошедшее с идеологией: 

– В Украине создана система парафашистского государства. Что это значит? Правящие круги Украины фашистами в классическом стиле не являются, какие бы ярлыки [на них] ни навешивали. Они скорее дезидеологизированы во многом. Но для удержания власти и подавления недовольных используют многочисленные группировки фашистского толка. Те тоже разные: есть необандеровские, неонацистские, уличные группировки, близкие к фанатским. [Власти Украины] весь этот конгломерат перемешивают.


Вадим Гигин добавил, что «ключевая форма деятельности этих организаций – бандитские нападения, потому что для фашизма, как для идеологии, характерно уличное насилие. Подавление на улице своих противников, нападения из-за угла, тайные убийства, похищения, издевательства над противниками – это родимое пятно фашизма со времени его зарождения в начале ХХ века».

– Беларусь сейчас в регионе выступает как страна, позиционирующая себя антифашистской. Государство, которое провозгласило своей идеологией неприятие любых форм нацизма, неонацизма и так далее. Конечно, в этом смысле Беларусь и Президент Александр Лукашенко для неофашистских группировок в Украине – главный враг. Это нужно понимать. Любые формы солидарности [с действующей властью Беларуси] подавляются таким образом, [как 7 июля у посольства], – подчеркнул гость «Будней».


Он отметил, что реакция официальных властей Украины на произошедшее была «практически никакая», а Европы – просто «никакая». 

– В Украине уже не первый раз подавляется публичное проявление несогласия с позицией официальных властей в жесточайших формах какими-то незаконными формированиями с применением в том числе оружия. Реакция Евросоюза [на это] никакая. Наоборот, он поощряет, заявляет – это движение Украины к европейским ценностям. Что еще раз говорит о следующем: знамя демократии, которое несет коллективный Запад, прострелено во многих местах. Причем выстрелы эти сделали сами представители Запада своей лицемерной политикой, – подытожил Вадим Гигин.

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
Гигин о призывах зарубежных оппозиционных организаций к удару по экономике Беларуси: иногда они бьют по своим же
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Михалевич Диана
Версия для печати
Новости и статьи
Подполковник Рубец: облик современного офицера – это облик не только гражданина, патриота с большой буквы, но и специалиста с большой буквы
СМИ: актриса Татьяна Догилева госпитализирована
Более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в России
В Рогачевском районе водителя зажало в легковушке после столкновения с лосем – помогли спасатели
Появились первые подробности об Apple iPhone 14
Гигин: сегмент белорусского общества, который верит в идеологию «невероятных», сужается
Валерий Иванов назначен управляющим делами Президента
Более 18,5 тысячи многодетных семей открыли депозиты по новой программе "Семейный капитал"
Гигин о призывах зарубежных оппозиционных организаций к удару по экономике Беларуси: иногда они бьют по своим же
В Москве проходит прощание с Владимиром Меньшовым
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Бей своих!
В 11 районах Беларуси введены ограничения на посещение лесов
Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 9 июля из-за жары
Военный эксперт Игорь Чибисов: Евросоюз совместно с США и силами НАТО превратили страны Африки в горячий регион
Врач объяснил, почему возникает коронавирус с двойной мутацией
Заблокирован доступ к интернет-ресурсу «Наша нива»
Лукашенко – военным: в прошлом году военнослужащие подняли планку по защите нашего Отечества настолько высоко, что удерживать ее будет непросто
МЧС предупреждает белорусов о надвигающейся жаре
Полковник Чернушевич: мы видим, как вокруг нашей страны искусственно накаляется обстановка, поэтому всем нам необходимо быть начеку
Лукашенко: учение "Запад-2021" – серьезный экзамен на профессиональную зрелость офицеров
Авдонин: то, что мы наблюдаем, в очередной раз показывает: руководство Евросоюза несамостоятельно в своих решениях
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Разве «Нимфа» кисть дает?
Пренебрежение правилами техники безопасности становится главной причиной несчастных случаев
В Беларуси за сутки в лесах потерялись 12 человек
Лукашенко: попытки лишить Беларусь суверенитета продолжаются
В текущем году в Беларуси планируется заготовить 180 тысяч тонн льнотресты
Лукашенко: офицерский корпус – это опора безопасности государства
Медик объяснил, когда аллергикам противопоказана вакцинация от коронавируса
Гигин: в Украине создана система парафашистского государства
В Минске изменены тарифы на некоторые виды коммунальных услуг
Склад сельхозпредприятия горел в Барановичском районе
В Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma
мнение
Михаил КУЧКО
«Который год нам нет житья от этих фрицев...»
После крушения Ан-26 на территории поселка Палана на Камчатке ввели режим ЧС
Число пропавших без вести при сходе оползня в Японии сократилось до 22
10 июля в Молодечно развернется тематический праздник "День открытых дорог"
По меньшей мере 850 фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС
Девять пляжей закрыты для купания в Могилевской области
Больше 500 тысяч тонн сена заготовлено в Беларуси
Украина, разбазарившая свою промышленность, бойкотирует белорусские товары: с чем рискует остаться наша южная соседка
Первую прибыль хозяйствам приносит сурепица
Действия Евросоюза по отношению к Беларуси за прошедшие полтора года не были партнерскими
Белорусский протест — в цитатах польского руководства
мнение
Николай ЩЕКИН
Наше общее дело
Мироточивая копия иконы Божией Матери «Умиление» будет принесена в Гродненскую епархию
Почтовые ящики без спама, реклама в транспорте без звука, мини-перерывы в детских передачах — заработали изменения на рекламном рынке
Соперничество сверхдержав усиливается: в скором времени мы станем свидетелями финала исторической игры Вашингтона, Пекина и Москвы
Авторы