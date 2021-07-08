Гигин: в Украине создана система парафашистского государства

Сегодняшняя программа началась с обсуждения нападения на белорусов в Украине, которое произошло вчера в Киеве. Напомним, члены белорусской диаспоры 7 июля проводили санкционированный митинг у посольства Беларуси в Украине. На них, как отметили в белорусской дипмиссии,Посольство Беларуси в Украине направило ноту в адрес МИД Украины с выражением серьезной обеспокоенности ситуацией, вызванной недостаточными мерами, которые украинская сторона принимает для обеспечения безопасности белорусского диппредставительства в Киеве.Ведущий «Будней» Вадим Шепет, комментируя это происшествие, поинтересовался у эксперта, чем оно было обусловлено.– спросил журналист.– ответил Вадим Гигин.Спикер связал произошедшее с идеологией:Вадим Гигин добавил, что– подчеркнул гость «Будней».Он отметил, что реакция официальных властей Украины на произошедшее была «практически никакая», а Европы – просто «никакая».подытожил Вадим Гигин.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.