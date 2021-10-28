Гигин: в рамках конституционной реформы мы должны сделать политическую систему Беларуси более эффективной

Об этом председатель правления республиканского государственно-общественного объединения Белорусское общества «Знание» Вадим Гигин заявил в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
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– В рамках конституционной реформы мы должны сделать политическую систему Беларуси более эффективной. Мы ее делаем для того, чтобы наш строй стал более результативным, модернизированным, перспективным, – подчеркнул Вадим Гигин.
Он отметил, что «оголтелые противники нашей страны» ставят под вопрос необходимость осуществления конституционной реформы. Однако, обратил внимание эксперт, «мы проводим ее прежде всего для себя».
К слову, на днях на тему конституционного референдума в эфире «Будней» высказался заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щёкин. Почитать его рассуждения можно, перейдя по этой ссылке.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.