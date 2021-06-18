Гигин: в некоторых оппозиционных медиа наблюдается смерть классической журналистики

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Одной из тем сегодняшней программы стало состояние современной белорусской журналистики и роль блогеров в сфере информации.– заявил Вадим Гигин.В качестве аргументов к данному тезису он привел публикацию недостоверной информации, несоблюдение правил оформления источников и выдачу «банальных сливов» за журналистские расследования.Эксперт затронул вопрос блогинга как части медиасреды. Он отметил:Спикер также напомнил, что в 2020 году многие– подытожил гость «Будней».Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.