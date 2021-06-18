Такое мнение декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин высказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
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Одной из тем сегодняшней программы стало состояние современной белорусской журналистики и роль блогеров в сфере информации.
– В некоторых [оппозиционных] медиа наблюдается смерть классической журналистики, – заявил Вадим Гигин.
В качестве аргументов к данному тезису он привел публикацию недостоверной информации, несоблюдение правил оформления источников и выдачу «банальных сливов» за журналистские расследования.
Эксперт затронул вопрос блогинга как части медиасреды. Он отметил: «Важно понимать, что успешный блогер – это далеко не всегда успешный журналист или ведущий, потому что это разные профессии».
Спикер также напомнил, что в 2020 году многие «включились в происходящие в стране события таким образом, что перестали быть просто журналистами, стали гражданскими активистами, политиками и начали раскачивать ситуацию». «Мы должны дать себе ответ на вопрос, является ли это журналистикой. Конечно же, нет», – подытожил гость «Будней».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Гигин: в некоторых оппозиционных медиа наблюдается смерть классической журналистики
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