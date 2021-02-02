Гигин: в мире происходит геополитическая революция

Эксперт напомнил, что выход из мирового экономического кризиса не бывает легким, он всегда сопровождается турбулентностью и социальными переустройствами.



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Разговор о масштабном переделе мирового устройства в эфире программы 2 февраля начался с исторических сравнений.– сказал Гигин и пояснил: –При этом декан ФФСН БГУ уточнил, что существует две так называемые волны турбулентности: короткая и длинная. Сейчас короткая (то есть длящаяся относительно недолго) – это, по его словам, кризис пандемии коронавируса. Длинная же волна, как считает Гигин, связана с переходом от однополярного мира к многополярному и глобализацией.– перечислил эксперт. –По прогнозам Гигина, длиться период международной турбулентности будет 5–10 лет, пока страны не установят новую систему взаимоотношений.В ток-шоу «Будни» обсуждаются актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.