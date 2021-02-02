Гигин: в мире происходит геополитическая революция

Разговор о масштабном переделе мирового устройства в эфире программы 2 февраля начался с исторических сравнений.
– В начале XIX века были холерные бунты. Тогда эпидемия холеры совпала с социальными переустройствами: вспыхнуло восстание в Польше, бельгийская революция, волнения в России. И сейчас мы фактически повторили этот опыт, – сказал Гигин и пояснил: – Мир начал подниматься в начале прошлого года, когда случился COVID-19. Те протесты, которые происходят на планете, – это ковидные бунты. Таким образом люди во всем мире переживают карантин, его последствия и удар по экономике, который ощутила вся планета. Безусловно, есть и психологические последствия: страх изоляции, болезни либо смерти близких. Совокупность этих социальных и психологических факторов и привела к тому взрыву, который мы наблюдаем уже с лета.
Эксперт напомнил, что выход из мирового экономического кризиса не бывает легким, он всегда сопровождается турбулентностью и социальными переустройствами.
– США не справляются с мировым лидерством, и это констатировал еще Обама. О своих претензиях (на власть. – Прим. ред.) заявила Россия, Китай становится вровень по экономике с Соединенными Штатами, ЕС далеко не во всем совпадает во мнении с США, поднимаются региональные гиганты (Турция, Индия), – перечислил эксперт. – Поэтому сейчас наступает череда нестабильностей. В мире происходит геополитическая революция.
По прогнозам Гигина, длиться период международной турбулентности будет 5–10 лет, пока страны не установят новую систему взаимоотношений.
В ток-шоу «Будни» обсуждаются актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.