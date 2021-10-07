Гигин в эфире "Россия 1": никто не требовал стерильности от "Комсомолки"

Об этом в эфире программы "Вечер с Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявил руководитель белорусского общества "Знание" Вадим Гигин.
– На протяжении многих лет "Комсомольская правда в Беларуси", как говорят, франшиза, чтобы отделить ее от основной "Комсомольской правды", вовсе не была никакой пророссийской газетой. Это был флагман, идеологический линкор антироссийской пропаганды. Именно на страницах этой газеты выходили материалы, в которых рассказывалось, что генералиссимус Суворов был завоеватель Беларуси. Именно на страницах этой газеты восхвалялись деятели польского восстания 1863 года. И утверждалось, что они белорусские национальные герои, – обратил внимание эксперт.
Вадим Гигин напомнил, что "Комсомольская правда в Беларуси" вместе с TUT.BY образовала единый идеологический холдинг, который двигал тему столетия БНР в 2018 году.
– Это все делала "Комсомолка". И то, что они проявили себя таким образом, то есть стали бэчебэшниками, значительная часть этой редакции в августе 2018 года, никого не удивило. Но какова была реакция! Я в том числе участвовал в ряде переговоров формальных, неформальных. И с Владимиром Николаевичем. И много об этом говорили онлайн, офлайн. Никто не требовал стерильности от "Комсомолки". И уж тем более никто от нее не требовал сервильности, – заметил эксперт.
Кроме того, он напомнил, что в Беларуси есть еще одно средство массовой информации – "Спутник", где тоже была кризисная ситуация.
– Я вам скажу, некоторые сотрудники в августе 2021 года и со "Спутника" перешли на "Радио "Свобода", между прочим. Когда произошел этот случай, всколыхнувший всю Беларусь, вы видели, как Беларусь прощалась с нашим героем, с офицером Комитета госбезопасности. Не только силовики. Люди сами еще ночью поехали ставить свечи, возлагать цветы. Это действительно было в значительной степени всенародное прощание. У нас появился новый герой. И любое общество в этой ситуации, будь то американское, будь то российское, будь то израильское или белорусское, будет реагировать подобным образом, – резюмировал Вади Гигин.