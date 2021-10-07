Гигин в эфире "Россия 1": никто не требовал стерильности от "Комсомолки"

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– обратил внимание эксперт.Вадим Гигин напомнил, что "Комсомольская правда в Беларуси" вместе с TUT.BY образовала единый идеологический холдинг, который двигал тему столетия БНР в 2018 году.– заметил эксперт.Кроме того, он напомнил, что в Беларуси есть еще одно средство массовой информации – "Спутник", где тоже была кризисная ситуация.– резюмировал Вади Гигин.