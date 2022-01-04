Гигин: украинское общество поражено бандеровщиной, как болезнью, это его беда и проблема

Украинское общество поражено бандеровщиной, как болезнью, это его беда. А если власти решить эту проблему не могут, значит, болезнь запущена. Таким мнением председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Вот контекст. В Киеве 1 января прошло ежегодное факельное шествие по случаю 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Посольство Беларуси в Украине направило ноту в МИД Украины с осуждением состоявшегося «при молчаливом попустительстве правительства Украины массового участия активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции под символикой белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего рейха в националистическом марше с широким освещением в СМИ Украины, в том числе на общенациональных каналах телевидения».
– В ноте заявлено, что в сердцах белорусов, переживших ужасы фашистской оккупации и трагедию геноцида в годы ВОВ, отзываются мучительной болью возмутительные попытки героизировать коллаборационистов, убийц и карателей белорусского народа. Безнаказанное чествование идейными наследниками кровавых палачей Хатыни и тысяч других белорусских городов и деревень своих «героев»-убийц является не чем иным, как оскорблением памяти наших предков, павших в смертном бою за свободу и независимость белорусского народа, – говорится в сообщении.
Посольство выразило решительный протест в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины, выражающейся в потворствовании демонстративному чествованию коллаборационистов и палачей белорусского народа. В дипмиссии потребовали от украинской стороны прекратить попытки героизировать преступления против человечности, которые не имеют срока давности и не могут быть прощены белорусским народом.
С осуждением марша выступило также посольство Израиля в Украине. В пресс-службе диппредставительства заявили, что «прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине».
– Нет никаких сомнений, что те люди, которые выходят с факелами в честь Бандеры, – это антисемиты и русофобы. Безусловно, это так, как бы они ни пытались юлить, – отметил Вадим Гигин, комментируя это событие в эфире «Будней».
Эксперт добавил:
– Сейчас идет спор, сотрудничали ли бандеровцы с нацистами. Мол, Бандеру в концлагерь заключили, но потом, правда, выпустили. Это интересная деталь Второй мировой войны. Однако суть в другом: бандеровщина, сама идеология украинского интегрального национализма – это был фашизм. Вся эта идея была проникнута тоталитарной политической психологией: «один народ, одна партия, один вождь». Бандеровцы использовали карательные методы, уничтожая недовольных, прежде всего среди украинцев. Устроили настоящую террористическую войну с конкурирующими организациями. Поэтому Бандера – это идеолог фашизма.
Гость программы подчеркнул: «То, что часть украинского (к сожалению, как опыт показал в свое время, и белорусского) общества считает Бандеру героем, это признак определенной болезни в обществе. Украинское общество поражено бандеровщиной, как болезнью, это его беда и проблема. А если политические элиты не способны эту проблему решить, это говорит о том, что болезнь запущена».
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.