Гигин: украинское общество поражено бандеровщиной, как болезнью, это его беда и проблема

Вот контекст. В Киеве 1 января прошло ежегодное факельное шествие по случаю 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Посольство Беларуси в Украине направило ноту в МИД Украины с осуждением состоявшегося– говорится в сообщении.Посольство выразило решительный протест в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины, выражающейся в потворствовании демонстративному чествованию коллаборационистов и палачей белорусского народа. В дипмиссии потребовали от украинской стороны прекратить попытки героизировать преступления против человечности, которые не имеют срока давности и не могут быть прощены белорусским народом.С осуждением марша выступило также посольство Израиля в Украине. В пресс-службе диппредставительства заявили, что– отметил Вадим Гигин, комментируя это событие в эфире «Будней».Эксперт добавил:Гость программы подчеркнул:Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.