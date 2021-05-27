Таким мнением декан факультета философии и социальных наук (ФФСН) БГУ Вадим Гигин поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
В эфире программы сегодня затронули тему современной политики Украины и позицию нынешних властей государства касательно Беларуси. Некоторые поступки представителей страны-соседки Вадим Гигин охарактеризовал негативно. Впрочем, он подчеркнул:
– Послы и политики Украины приходят и уходят, но ее народ [остается] нашим братским народом, который мы любим.
Эксперт выразил уверенность, что Беларусь и Украина «рано или поздно все равно будут вместе, и никакие проколы украинских дипломатов и политиков [движения] по этому пути не остановят».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Гигин: украинский народ остается братским для Беларуси
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