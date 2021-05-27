Гигин: украинский народ остается братским для Беларуси

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В эфире программы сегодня затронули тему современной политики Украины и позицию нынешних властей государства касательно Беларуси. Некоторые поступки представителей страны-соседки Вадим Гигин охарактеризовал негативно. Впрочем, он подчеркнул:Эксперт выразил уверенность, что Беларусь и УкраинаТок-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.