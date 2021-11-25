Гигин: то, что сейчас происходит на польской границе, никакого отношения к беженцам не имеет

– То, что сейчас происходит на польской границе, никакого отношения к беженцам не имеет. Запад, прежде всего Великобритания и Польша, просто пытается использовать эту ситуацию [миграционный кризис], искусственно ее спровоцировать для, первое, нагнетания военной истерики и обоснования собственных расходов; второе, решения геополитических проблем, в том числе играя против Европейского союза; третье,для решения внутриполитических польских проблем; четвертое, оказания давления на Беларусь и, пятое, для того, чтобы использовать эту информационную волну и в очередной раз ударить по России. Вот эти цели. Никакого отношения к беженцам это не имеет. Проблема была бы решена давным-давно, – обратил внимание эксперт.
В продолжение разговора о беженцах Вадим Гигин прокомментировал новость о том, что в водах Ла-Манша между Францией и Великобританией 24 ноября были обнаружены десятки мертвых мигрантов после того, как надувная лодка, перевозившая людей, опрокинулась.
– Средиземное море – море смерти, а Ла-Манш – пролив смерти. Невероятное количество погибших... Еще приведу пример. <...> Самая страшная мафия – косовская. Это просто преступление, совершенное Западом, когда они Косово образовали как бандитское государство. <...> Там легализованные мафиозные схемы. Они контролируют пол-Европы. В Италии, Швейцарии и Австрии косовская мафия невероятно сильна. <...> Как они доставляют беженцев? В грузовиках. Забивают машины вплотную мигрантами, например, на турецкой границе и везут их чуть ли не до Австрии. Кто-то задохнулся, кто-то от истощения умер... Сколько осталось, столько и выгружают. Ноль реакции [со стороны Европы], – констатировал эксперт.
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