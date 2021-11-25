Гигин: то, что сейчас происходит на польской границе, никакого отношения к беженцам не имеет

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обратил внимание эксперт.В продолжение разговора о беженцах Вадим Гигин прокомментировал новость о том, что в водах Ла-Манша между Францией и Великобританией 24 ноября были обнаружены десятки мертвых мигрантов после того, как надувная лодка, перевозившая людей, опрокинулась.– констатировал эксперт.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.