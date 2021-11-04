Гигин: судьба беженцев зависит от чиновников, которые сидят в теплых кабинетах и ужинают в дорогих ресторанах

О жестоком обращении поляков с беженцами на границе с Беларусью высказался сегодня в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" председатель правления РГОО "Белорусское общество "Знание", политолог, историк и публицист Вадим Гигин.
– Давайте подумаем, в чьих руках судьба этой иракской женщины, девочки, парня, который бежит от войны, чтобы его не мобилизовали и не убили. Мы должны ясно представлять картину, от чего бегут люди. Судьба беженцев зависит от достаточно благополучных [европейских] чиновников, которые сидят в теплых кабинетах, ужинают в дорогих ресторанах и получают большие деньги. В то время как мигранты мучаются в холоде на границе, – озвучил мнение он.
Гигин подчеркнул, что польские элиты хотят, чтобы беженцев задерживала белорусская сторона.
– На законодательном уровне они отказались от сотрудничества и совместной охраны границы с белорусами. Они хотят, чтобы потоки мигрантов останавливали мы, заключали их в лагеря на своей территории, а они бы это осуждали. Логики в этом нет, есть один подход – человеконенавистнический. А с другой стороны, это использование любой гуманитарной ситуации для того, чтобы оказать давление на политического противника. А Беларусь они рассматривают именно как политического противника, – считает эксперт.