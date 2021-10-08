Гигин: стратегия Правительства Беларуси по развитию экономики оправдала себя

Такое мнение высказал председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание», политолог Вадим Гигин в эфире программы «Клуб редакторов» на Беларусь 1.
– Даже оппозиционные комментаторы оторопели от того, какие результаты показала экономика Беларуси по итогу 6, 7 и 8 месяцев. Рост хороший, несмотря на то что санкции его замедляют. Самое главное, что стратегия Президента и Правительства в экономическом направлении оправдала себя: и по цене на газ, и по положительному сальдо, и по сохранению рабочих мест и поддержанию социальных обязательств государства, – подчеркнул политолог.
Вадим Гигин отметил, что удар санкциями наносился не по внешнеэкономическим связам, а чтобы обрушить социальную сферу и вызвать реакцию белорусского населения.