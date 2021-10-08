SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 2.86
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Гигин: стратегия Правительства Беларуси по развитию экономики оправдала себя

Гигин: стратегия Правительства Беларуси по развитию экономики оправдала себя

Такое мнение высказал председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание», политолог Вадим Гигин в эфире программы «Клуб редакторов» на Беларусь 1


– Даже оппозиционные комментаторы оторопели от того, какие результаты показала экономика Беларуси по итогу 6, 7 и 8 месяцев. Рост хороший, несмотря на то что санкции его замедляют. Самое главное, что стратегия Президента и Правительства в экономическом направлении оправдала себя: и по цене на газ, и по положительному сальдо, и по сохранению рабочих мест и поддержанию социальных обязательств государства, – подчеркнул политолог.

Вадим Гигин отметил, что удар санкциями наносился не по внешнеэкономическим связам, а чтобы обрушить социальную сферу и вызвать реакцию белорусского населения.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы