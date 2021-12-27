Гигин: сохранение сильной президентской власти в Беларуси – воля народа

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Говоря о вынесенном на всенародное обсуждение проекте обновленной Конституции Беларуси, эксперт акцентировал внимание на том, что республика остается президентской с сильными президентскими полномочиями.– сказал Вадим Гигин.– добавил эксперт.