Гигин: сохранение сильной президентской власти в Беларуси – воля народа

Сохранение сильной президентской власти в Беларуси – это воля народа. Такое мнение высказал председатель правления РГОО "Белорусское общество "Знание" Вадим Гигин в интервью телеканалу "Беларусь 1", передает БЕЛТА.
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Говоря о вынесенном на всенародное обсуждение проекте обновленной Конституции Беларуси, эксперт акцентировал внимание на том, что республика остается президентской с сильными президентскими полномочиями. "Разные были предложения – усилить Правительство или Парламент. Но когда стали проводить диалоговые площадки, увидели, что граждане не хотят ослабления института президентства. То есть должен быть лидер, персонифицированный институт, с которым связаны традиции государственности. Который принимает на себя ответственность за государство в данный исторический момент. Это воля народа", – сказал Вадим Гигин.
"И в ходе обсуждения в Конституционной комиссии эта воля также была подтверждена. То есть нет такого запроса общества, чтобы ослабить институт президентства", – добавил эксперт.