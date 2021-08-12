Гигин: съезд БРСМ должен проанализировать недочеты в работе и наметить стратегию дальнейшего развития

Участники проходящего сегодня 44-го съезда Белорусского республиканского союза молодежи должны проанализировать недочеты и наметить дальнейшие планы. Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» сказал декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук, политолог Вадим Гигин.
– Белорусский республиканский союз молодежи – одна из тех важных общественных организаций, которая действительно является системообразующей в молодежной политике Беларуси, – подчеркнул гость студии. – БРСМ подвергался большим атакам всегда, потому что, как бы то ни было, он ведет за собой значительную часть молодежи и выполняет важнейшую функцию гражданско-патриотического воспитания. И посмотрите, каким атакам подвергался БРСМ в прошлом году. Была травля. Но ребята устояли. Да, были допущены какие-то ошибки – и сейчас съезд БРСМ должен проанализировать недочеты в работе и, самое главное, наметить стратегию дальнейшего развития.
– Хочу сказать спасибо Белорусскому республиканскому союзу молодежи и его активистам, потому что они не испугались, всегда были рядом. БРСМ – это организация, на которую всегда можно положиться. И я желаю союзу только успехов в его дальнейшем развитии, – подытожил Вадим Гигин.