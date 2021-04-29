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Гигин: сейчас идет активный процесс поиска исторической правды

Cейчас идет активный процесс поиска исторической правды. Такое мнение высказал декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин. Сегодня он участвует в парламентских слушаниях на тему «Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР». 

- Мы постоянно должны говорить о нашей истории, особенно об истории белорусской государственности, чтобы ни внутри страны, ни вовне не забывали: белорусы здесь живут тысячелетиями. Наша государственность тоже насчитывает достаточно много времени, но именно ХХ столетие стало периодом больших испытаний, - сказал Вадим Гигин. 

Он напомнил, что в этом году исполняется сто лет со дня подписания Рижского договора:

- Это печальная годовщина, когда наш народ был разделён. Я убеждён, что в этом году мы как никогда широко отметим День Государственного герба и Государственного флага, который совпадает с Днём Победы. В этом же году 80 лет начала Великой Отечественной войны. Это беспрецедентное событие в нашей истории, которое во многом определило судьбу белорусской нации. В этом году опять-таки с масштабом, которого наверняка раньше не было, мы будем отмечать 17 сентября, когда Красная армия вступила с освободительным походом на землю Западной Беларуси. И подавляющее большинство белорусов, вне зависимости от их политических взглядов, приветствовали это событие, - подчеркнул кандидат исторических наук. 

По его словам кризис, который случился в прошлом году, во многом встряхнул белорусское общество, привёл к мобилизации патриотических сил:

- А когда происходит рост патриотизма, больше внимания уделяется патриотическим ценностям, естественно, обращается внимание и на историю. Потому что история - это фундамент всего. Без понимания, знания своей истории не будет ни экономики, ни роста ВВП. В основе лежит осознание своей историко-культурной принадлежности. И мы очень рады, что именно сейчас происходит такой активный процесс поиска исторической правды. 

Алина ДАНИЛОВИЧ
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