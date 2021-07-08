Об этом политолог Вадим Гигин заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
В рамках сегодняшней программы обсуждалась тема лживой информации, которую прооппозиционные деятели и организации пытаются навязать нашему народу. В этом контексте Вадим Гигин сказал:
– Радует то, что сегмент белорусского общества, который верит в пропаганду и идеологию «невероятных», сужается. Это показывают и социологические исследования, проводимые с той [западной] стороны. Они [оппозиция и стоящие за ней силы] очень спешат. Ведь они понимают: скоро приближается год [с даты начала протестов в Беларуси в 2020-м], а результатов никаких нет. В кругах, которые стояли за протестами, растет депрессия, что ты ни делай. Поэтому [стоящие за ними силы] пытаются предпринять хоть какие-то шаги.
В качестве таковых, например, и санкции. О них эксперт заявил следующее:
– Посмотрите, как хитро ввели санкции. Они говорят: «Мы хотим быстро повлиять на режим». Но большинство санкций вступит в силу через полгода, год, полтора года. Почему? Да [представители Запада] сами не адаптированы к этим санкциям. Они рассчитывали на блицкриг, на быстрый успех. А его не получилось.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Гигин: сегмент белорусского общества, который верит в идеологию «невероятных», сужается
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