Гигин: санкции бесперспективны, своей стойкостью мы принудим противника считаться с нашей силой

Санкции, которые водит Европейский союз в отношении Беларуси, бесперспективны и, более того, куда больше вредят самим странам ЕС. Это в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» подчеркнул председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин.
– У них (западных стран. – Прим. ред.) нет способов эффективно влиять на внутриполитическую ситуацию и внешнеполитический курс Беларуси, – отметил гость студии. – Санкции – это замена войны. Они не нападают с оружием не потому, что миролюбивые, а потому, что получат от нас и наших братьев россиян так, что мало не покажется. [Коллективному Западу] надо каким-то образом покусывать. Включили пропаганду и санкции. Но полноценные большие санкции – это себе больнее. Закрытие воздушного пространства это показало. Санкции против наших предприятий тоже обернулись для той же Литвы огромными проблемами. Тем не менее они пытаются каким-то образом призывать к шестому пакету санкций. Да хоть к седьмому и восьмому! Не сдадимся мы, санкции бесперспективны. И, безусловно, мы заставим нашего врага пойти на попятную. Мы своей стойкостью, тем, как проводим собственную линию, принудим противника считаться с нашей силой и уважать нашу позицию. Это неизбежно. Чем раньше к пониманию этого придут в Литве и Польше, тем лучше будет для их народов, для их бизнеса и так далее.
– Нужно прямо сказать: Литва в экономическом плане зависит от Беларуси. Если она не пойдет на сотрудничество, это может обернуться для нее катастрофой. Для Польши нагнетание военной истерии обернется военной катастрофой. В Украине в ближайшем будущем неизбежна военная, политическая и экономическая катастрофа. Политические режимы этих стран ведут народы к этому, – подытожил Вадим Гигин.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.