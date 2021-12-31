Гигин: реализация Программы патриотического воспитания населения позволит укрепить связь поколений

Одной из целей Программы патриотического воспитания населения Республики Беларусь на 2022 – 2025 годы является укрепление связи поколений в нашей стране. Такое мнение высказал председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин в пятницу журналистам, передает корреспондент sb.by.





– Программа нацелена на формирование личности ответственного гражданина, преданного традициям, истории, понимающего, куда движется страна, и готового делиться собственным опытом со следующими поколениями, – сказал Вадим Гигин. – Вот эта взаимосвязь поколений – главное, чего мы хотим добиться. Чтобы не возникало у нас межпоколенческих разрывов в понимании истории, настоящего, будущего.

По словам руководителя РГОО «Белорусское общество «Знание», в положениях программы объединены усилия гражданского общества, министерств и ведомств, в том числе Минобразования, Минобороны, а также местной власти. Кроме того, очень много инициатив шло от людей.

– Люди приносили свои идеи – на селе или в маленьком городке проводятся мероприятия, которые дают результат, – привел пример Вадим Гигин. – Это очень хороший опыт, который мы должны учитывать. Инициатива, которая идет снизу, очень важна. И та дискуссионность, которая была при осуждении программы, подчеркивает, что люди относятся к теме патриотизма с душой.

Обсуждение программы, отметил Вадим Гигин, было острым, дискуссионным. Несколько раз менялись положения и пункты, потому что хотелось, чтобы документ не получился казенным, формальным.

– Мне кажется, этого удалось добиться, – заметил председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание». – Естественно, программа патриотического воспитания – это один из уроков, который мы извлекаем из 2020 года. Важно не допустить повторения тех событий и вместе с тем обеспечить выполнение положений, прописанных в изменениях и дополнениях к Конституции. Историческую преемственность, историческую память, верность поколений, всех граждан Республики Беларусь традиционным ценностям, идеалам. Это нужно делать очень грамотно, точно, современными методами, но при этом чтобы за формой мы не теряли содержания. Что мы хотим донести? В чем состоят наши идеалы? Какие конкретные мероприятия следует осуществить? Это в программе прописано. Я убежден, что в ходе реализации также будут предложены конкретные действия и шаги.

Никто никого не заставляет любить Родину, подчеркнул Вадим Гигин:

– Мы просто излагаем наши идеалы, цели, предлагаем конкретные мероприятия, в которых можно принять участие. Много раз уже философы и писатели описывали ситуацию, когда из совокупности конкретных шагов, конкретных действий выстраивается общий исторический путь. Ни в коем случае никого нельзя заставлять! Никакой казенщины, никакого формализма. Искренность, ответственность и конкретика – вот суть наполнения данной программы.

Программа патриотического воспитания населения Республики Беларусь на 2022 – 2025 годы утверждена постановлением Совета Министров от 29 декабря 2021 года № 773. Идея разработки такого документа была поддержана Главой государства и делегатами на VI Всебелорусском народном собрании. Программа ориентирована на представителей всех слоев белорусского общества и возрастных групп населения.