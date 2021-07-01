Тему выхода Беларуси из инициативы ЕС «Восточное партнерство» обсудили сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» с политологом и историком, деканом ФФСН БГУ Вадимом Гигиным.
– Я к этому проекту всегда относился критически. Я думаю, белорусские власти также. Отмечу, что наш Президент, несмотря на поступающие приглашения, никогда не посещал саммиты «Восточного партнерства». Мы понимали, что в этом проекте есть большой вектор враждебности по отношению к России. И создавался он для одной цели – выстраивание пояса лимитрофных государств на границе Европейского союза с РФ. Мы пошли на этот геополитический эксперимент, чтобы донести свою союзническую позицию. Без Беларуси там сложился бы чисто антироссийский вектор, – озвучил мнение эксперт.
Вадим Гигин отметил, что Беларусь от «Восточного партнерства» ничего не получила. Он добавил: хочется выразить благодарность нашим бывшим европейским партнерам, а теперь противникам, за то, что своими санкционными действиями они нас подтолкнули к этому шагу.
– Проект «Восточное партнерство» мертв. Это признают даже его организаторы – Германия и Швеция, – заключил политолог.
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Гигин прокомментировал выход Беларуси из инициативы ЕС «Восточное партнерство»
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