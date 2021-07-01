Гигин прокомментировал выход Беларуси из инициативы ЕС «Восточное партнерство»

– озвучил мнение эксперт.Вадим Гигин отметил, что Беларусь от «Восточного партнерства» ничего не получила. Он добавил: хочется выразить благодарность нашим бывшим европейским партнерам, а теперь противникам, за то, что своими санкционными действиями они нас подтолкнули к этому шагу.заключил политолог.