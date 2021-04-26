Гигин: принципиальный вопрос сейчас – это обеспечение преемственности политического режима

Таким мнением декан факультета философии и социальных наук (ФФСН) БГУ Вадим Гигин поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Напомним, 24 апреля Глава государства сообщил, что подпишет декрет о переходе Совету Безопасности президентских полномочий в случае «если вдруг». Вадим Гигин в эфире программы прокомментировал это решение следующим образом:
– Президент, очевидно, думал, каким образом гарантировать устойчивость системы, безопасность наших людей на любой переходный период.
Эксперт добавил: «Принципиальный вопрос сейчас – это обеспечение преемственности политического режима. Мы увидели, что этого хотят люди».
Он напомнил: ранее озвучивалась идея, что органом, гарантирующим стабильность в государстве, выступит Всебелорусское народное собрание. «Очевидно, ВНС получит дополнительные полномочия, и его конституционный статус будет закреплен. Но у Собрания нет функций, связанных с обеспечением силовой составляющей. ВНС не может командовать силовым блоком – это слишком большой коллективный орган. Попытка подготовки госпереворота и покушения на Главу государства побудила Президента к выбору в пользу Совета Безопасности. Хотя такие варианты об особой роли Совбеза, как я помню, обсуждались еще в августе 2020-го», – отметил спикер.
– Как это будет выглядеть? Совет Безопасности включает высших должностных лиц, в том числе из силового блока, и таким образом позволяет координировать и консолидировать все руководство страны в чрезвычайных условиях, когда стоит вопрос о выживании нашего государства и полном обеспечении национальной безопасности. Собственно, если мы посмотрим на концепцию нацбезопасности, то увидим, что там Совету Безопасности уже отведена такая роль, – подытожил декан ФФСН БГУ.
Ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выходит с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы являются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Гигин: принципиальный вопрос сейчас – это обеспечение преемственности политического режима
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