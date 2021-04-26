Гигин: принципиальный вопрос сейчас – это обеспечение преемственности политического режима

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Напомним, 24 апреля Глава государства сообщил, что подпишет декрет о переходе Совету Безопасности президентских полномочий в случае «если вдруг». Вадим Гигин в эфире программы прокомментировал это решение следующим образом:Эксперт добавил:Он напомнил: ранее озвучивалась идея, что органом, гарантирующим стабильность в государстве, выступит Всебелорусское народное собрание.– отметил спикер.– подытожил декан ФФСН БГУ.Ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выходит с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы являются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.