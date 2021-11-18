Гигин: применение водометов польскими силовиками – показательная и карательная экзекуция

Специалист пояснил, что инициаторы расследования – общество «Знание», ИД «Беларусь сегодня» и Белорусский союз журналистов.– рассказал он.По его словам, уже совершены не десятки, а сотни преступлений.– резюмировал гость ток-шоу.Историк назвал кризис с беженцами судьбоносным:, – заключил он.