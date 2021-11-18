Гигин: применение водометов польскими силовиками – показательная и карательная экзекуция

В Беларуси началось общественное расследование преступлений, совершенных польской стороной против беженцев на границе. Об этом высказался сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание», кандидат исторических наук, доцент, публицист и историк Вадим Гигин.
Специалист пояснил, что инициаторы расследования – общество «Знание», ИД «Беларусь сегодня» и Белорусский союз журналистов.
– Было очевидно для любого наблюдателя, что польские власти на границе совершают преступления. Это следствие действий польских и литовских властей. Стали говорить, что необходима международная процедура расследования. Нужно было что-то предпринимать, у нашей общественности появилась идея, – рассказал он.
По его словам, уже совершены не десятки, а сотни преступлений.
– Мы зафиксировали, что произошло позавчера с водометами. Это была показательная и карательная экзекуция, реакция польских властей на звонок Ангелы Меркель Александру Лукашенко. Все это – акты устрашения. Нужно назвать все имена, не только Качиньского, Дуды и Моравецкого, но и упомянуть тех полковников, подполковников, генералов, майоров и сержантов, которые причастны к совершению этих преступлений, – резюмировал гость ток-шоу.
Историк назвал кризис с беженцами судьбоносным:
– Цинизм и безразличие к подлинным правам человека и демократии со стороны Запада видны как на тарелке. Американцы часто в отношении Лукашенко и Путина говорят, что они находятся не по ту сторону истории. Мы находимся на своей земле, на родине. И не им [американцам] это определять. По ту сторону – лжецы, мелкие политики, которые не дотягивают до уровня Лукашенко и Путина. Они [западные политики] считают нас людьми второго сорта. Беларусь, Россия, Турция и Китай – страны суверенные, они возрождаются. Поэтому их так не любят – понимают, что они [Запад] другого сорта, – заключил он.